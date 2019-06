Governo: Bernini (FI), la sua credibilità è zero (2)

- Bernini sottolinea che "una cosa è certa: l'unica cosa che l'Italia non si può permettere è mettere i conti pubblici su una traiettoria esplosiva tradendo peraltro le solenni promesse firmate da Conte e Tria a dicembre, quando fu evitata la procedura d'infrazione. Per essere credibili ci vorrebbe un governo responsabile e coeso, ma l'unico modo per essere credibile questo governo lo avrebbe stracciando il contratto su cui è nato, mentre il leader del partito di maggioranza relativa in Parlamento scarica la responsabilità della manovra sull'alleato minoritario e il presidente della commissione Bilancio della Camera", conclude la parlamentare di Forza Italia, "insiste anche stamani sui minibot. Credibilità zero, purtroppo". (Com)