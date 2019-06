Arabia Saudita: Al Jubeir, tutti nella regione non vogliono scontro militare tranne l'Iran

- Tutti nella regione “vogliono evitare uno scontro militare, tranne l’Iran”. Lo ha dichiarato il ministro di Stato saudita per gli Affari esteri Adel al Jubeir in un’intervista rilasciata all’emittente statunitense “Cnn”, commentando gli attacchi contro due petroliere avvenuti lo scorso 13 giugno nel Golfo dell’Oman. "Stavamo cercando di utilizzare la diplomazia e le sanzioni economiche per convincere l'Iran a fare la cosa giusta e per far comprendere (alla sua leadership) che il suo comportamento è inaccettabile", ha dichiarato Al Jubeir, il quale ha ribadito il suo sostegno alla tesi esposta dagli Stati Uniti secondo cui gli attacchi sarebbero stati condotti dai Guardiani della rivoluzione iraniana. "Non abbiamo motivo di essere in disaccordo con il segretario di Stato (Mike Pompeo). Siamo d'accordo con lui", ha dichiarato Al Jubeir. Il ministro saudita ha sottolineato che l’Arabia Saudita considera inaccettabile e pericoloso per il mondo interno il possesso da parte dell'Iran di armi nucleari, precisando che Riad farà tutto il possibile per proteggere i propri interessi. Sull’argomento si è espresso anche il ministro di Stato per gli Affari esteri emiratino, Anwar al Gargash, che in un messaggio su Twitter ha criticato il responsabile della diplomazia iraniana Mohammed Javad Zarif, affermando che la situazione nella regione richiede azioni sagge. Al Gargash ha criticato le accuse da parte di Zarif contro gli Stati Uniti, osservando che la credibilità del ministro iraniano è “in diminuzione”. (segue) (Res)