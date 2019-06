Arabia Saudita: Al Jubeir, tutti nella regione non vogliono scontro militare tranne l'Iran (2)

- Lo scorso 13 giugno in una conferenza stampa, il segretario di Stato Usa Pompeo ha ritenuto l'Iran responsabile dell'attacco alle due petroliere, la Mit Front Altair e la Kokuka Courageous, portando come prova un video mostrato dal portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, Bill Urban, che mostrerebbe una motovedetta della classe Gashti dei Guardiani della Rivoluzione iraniana che si avvicina alla Kokuka Courageous per rimuovere alcune mine inesplose. In merito il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che gli attacchi alle navi fanno parte di una "campagna" di "tensione crescente" da parte dell'Iran e rappresentano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Per Pompeo le indagini condotte dall’intelligence dimostrerebbero che vi sia la mano iraniana dietro l’attacco. Sul tema si è espresso anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che gli attacchi contro le due petroliere nel Golfo dell’Oman hanno la firma dell’Iran. “Siamo sicuri che lo hanno condotto perché abbiamo visto l’imbarcazione nel video. Una delle mine non è esplosa ed è di fabbricazione iraniana”, ha dichiarato Trump. Il presidente Usa ha detto anche che se l’Iran dovesse bloccare lo stretto di Hormuz, questo “non resterebbe chiuso a lungo”. “Non chiuderanno (lo stretto)”, ha ribadito Trump durante un’intervista telefonica su “Fox & Friends”, senza però spiegare come risponderebbero gli Stati Uniti in una tale situazione. (Res)