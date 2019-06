Moldova-Romania: presidente Dodon, Bucarest resta partner strategico affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania rimane un partner strategico affidabile per il nuovo governo e per la presidenza moldava. Saranno compiuti sforzi per continuare la dinamica ascendente delle relazioni moldavo-romene e per mantenere il percorso europeo della Moldova. Lo ha scritto il presidente della Moldova, Igor Dodon, in un messaggio sulla sua pagina di Facebook a seguito di incontro avvenuto ieri con il consigliere del presidente della Romania in materia di politica estera, Bogdan Aurescu che ha effettuato una visita a Chisinau nel contesto della crisi politica in Moldova. "Abbiamo scambiato opinioni sui recenti sviluppi politici nel nostro paese e sullo sviluppo delle relazioni di cooperazione tra i nostri stati. Ho ringraziato la parte romena per il sostegno dato al nostro paese in diversi settori di maggiore interesse e abbiamo sostenuto il proseguimento del dialogo costruttivo, reciprocamente vantaggioso, a beneficio dei nostri popoli”, ha afferamato Dodon. Il capo di Stato moldavo ha sottolineato che “parlando degli eventi politici in Moldova, ho detto che il nostro paese sta attraversando una fase difficile, ma di importanza storica. Per la prima volta – ha rilevato - i partiti con differenti visioni hanno trovato un comune denominatore per rimuovere la Moldova dalla prigionia. Ho ringraziato per i messaggi di sostegno e di incoraggiamento da parte dello Stato vicino per la nuova maggioranza parlamentare e il nuovo governo”. Il presidente ha chiaritvo di avere espresso il punto di vista comune sull'opportunità di “assicurare la stabilità nel paese e di superare il blocco politico in modo pacifico”. “Ho assicurato – ha concluso - che ci sforzeremo a mantenere la dinamica ascendente delle relazioni moldavo-romene e per mantenere il cammino europeo della Moldova". (segue) (Moc)