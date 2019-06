Giustizia: Giro (FI) su Csm, posizione Lotti compromessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, afferma in una nota che "la posizione di Lotti è compromessa. Dalle intercettazioni sembra (spero di sbagliare) che Lotti abbia operato continue e ripetute ingerenze sul sistema giudiziario da politico e ciò che è più grave da indagato. Del resto le sue plurime rettifiche alla stampa", continua il parlamentare azzurro, "che coinvolgono addirittura il presidente Mattarella sono la prova del guasto che ha prodotto con le sue condotte". Il riferimento è all'autosospensione dal Partito democratico decisa ieri da Lotti per il suo coinvolgimento nella vicenda del Csm. (Com)