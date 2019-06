Messico: espulsi dal paese 76 cittadini cubani senza permesso di soggiorno

- Il Messico ha espulso 76 cittadini cubani che vivevano illegalmente nel paese: lo ha reso noto l'Istituto nazionale di migrazione, secondo cui la misura rientra negli sforzi del paese di contenere l'immigrazione clandestina negli Stati Uniti attraverso il confine. L'istituto ha reso noto che i cittadini cubani sono stati trasferiti a L'Avana dagli stati di Veracruz e Chiapas. Secondo il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, il Messico ha quasi completato la messa in marcia delle azioni utili a soddisfare l'accordo migratorio stretta il 7 giugno con gli Stati Uniti. Il ministro ha presentato il piano in cinque punti. Una strategia che era già stata avviata da tempo ma la cui messa in pratica è stata accelerata dall'esito dei negoziati fatti a Washington per evitare l'imposizione di dazi alle importazioni messicane, ha detto il ministro. Le azioni che il Messico completerà nel fine settimana vanno dall'aumento degli effettivi per il controllo dei flussi sul territorio, all'avvio della collaborazione con altri paesi della regione, al coinvolgimento delle grandi agenzie umanitarie internazionali. (segue) (Mec)