Messico: espulsi dal paese 76 cittadini cubani senza permesso di soggiorno (2)

- L'intesa raggiunta la scorsa settimana tra Messico e Stati Uniti ha permesso al paese latino di scongiurare l'ipotesi di dover pagare un dazio del 5 per cento alle esportazione di tutti i propri prodotti in Usa. Una tagliola che sarebbe scattata dovuta scattare lunedì 10 giugno, e che sarebbe cresciuta del 5 per cento ogni mese se la Casa Bianca non avesse riconosciuto l'efficacia delle promesse assunte dal presidente Lopez Obrador per contenere il flusso di migranti. Il Messico mette sul piatto controlli sui percorsi dei migranti diretti verso nord, a partire da un maggior presidio della frontiera con il Guatemala, punto di accesso dei flussi provenienti dall'America centrale. Il paese si impegna inoltre ad ospitare sul proprio territorio i migranti che sono in attesa di sapere se le autorità Usa concedono loro il diritto d'asilo. A questi, il Messico garantirà - come iniziativa volontaria e non obbligo da trattato internazionale - assistenza sanitaria ed educativa, ma anche opportunità di lavoro e di integrazione, mentre gli Usa dovranno accelerare i tempi per l'evasione delle domande di asilo. (segue) (Mec)