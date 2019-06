Messico: espulsi dal paese 76 cittadini cubani senza permesso di soggiorno (4)

- Tra oggi e domani i centri di accoglienza dei migranti "che al momento non contano con personale sufficiente", saranno "irrobustiti" con altri 825 elementi. Nel fine settimana, inoltre, il personale del ministero del Benessere sociale verranno inviati nello stato del Chiapas per attivare i piani di intervento sociale a favore dei migranti. Importante sarà quindi l'esito degli incontri che nella giornata di oggi funzionari messicani avranno con omologhi statunitensi, per definire le condizioni che il paese latino applicherà "nell'attenzione dei richiedenti asilo": il Messico, ha sottolineato Ebrard, non ha accettato un numero indeterminato di migranti, né la loro provenienza". (segue) (Mec)