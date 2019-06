Messico: espulsi dal paese 76 cittadini cubani senza permesso di soggiorno (5)

- Tra le azioni individuate nell'accordo c'è anche il lancio del Piano di sviluppo integrale lanciato dal governo del Messico assieme ai governi di El Salvador, Guatemala e Honduras. Si tratta del programma di investimenti che il presidente Lopez Obrador ha voluto stilare assieme alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), come strumento per ridurre le cause stesse della migrazione verso nord: povertà, diseguaglianze sociali e violenza. Un piano che entrerà in funzione martedì, ha detto il ministro segnalando che sono state già contattate le autorità dei paesi centroamericani. Un punto sul quale Ebrard pone particolare accento dal momento che si tratta della "proposta che il Messico ha portato avanti dal primo momento e che siamo convinti possa dare i suoi frutti non solo nel lungo, ma anche nel breve periodo". (segue) (Mec)