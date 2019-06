Messico: espulsi dal paese 76 cittadini cubani senza permesso di soggiorno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il ministro ha parlato dell'invito alla partecipazione rivolto a "numerose agenzie internazionali", in obbedienza al principio che il fenomeno in esame non è "un tema solo messicano o dei soli paesi dell'America del nord", ma una delle emergenze migratorie al momento più importanti. Da lunedì sono attesi rappresentanti dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), dell'Organizzazione internazionale dei migranti (Oim) e della stessa Cepal. Una lettera di invito, in omaggio ai principi sostenuti dal Patto di Marrakesch sulle migrazioni sicure, sarà recapitata anche alla segreteria generale delle Nazioni Unite, ha aggiunto Ebrard. (segue) (Mec)