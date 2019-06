Ue: Brunetta (FI), vicepremier vadano in Europa con Tria a trattare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, afferma in una nota che "la fiducia nell'esecutivo Conte è esaurita. Ne è una dimostrazione il fatto che anche le due colombe europee per eccellenza, rappresentate da Moscovici e dal presidente dell'Eurogruppo Centeno, abbiano detto a chiare lettere al ministro dell'Economia Giovanni Tria nella due giorni di vertice in Lussemburgo che è tempo di correggere l'eccesso di deficit, prima che il debito italiano oltrepassi la soglia del 135% del Pil il prossimo anno, con ricadute pesantissime sull'intera Eurozona. Un rischio", aggiunge il parlamentare azzurro, "che gli altri paesi non vogliono certo correre. Vorremmo dare soltanto un consiglio al ministro Tria, che ha tentato coraggiosamente di portare a casa un risultato favorevole all'Italia mantenendo un tono rispettoso e diplomatico nei confronti delle istituzioni europee, pur sapendo di andare alle riunioni europee come un'anatra zoppa", scrive l'ex ministro, "senza capacità decisionale e osservato in ogni suo passo dai due vicepremier Salvini e Di Maio". (segue) (Com)