Ue: Brunetta (FI), vicepremier vadano in Europa con Tria a trattare (2)

- Brunetta osserva, poi, che "alla prossima riunione dei ministri dell'Economia, (Tria, ndr) si faccia accompagnare da loro, che all'Europa hanno sempre fatto la guerra, ma che alle riunioni europee, dove si prendono decisioni, non ci sono mai andati. Si prendano Salvini e Di Maio in prima persona le responsabilità delle loro dichiarazioni e negozino loro con l'Europa, senza nascondersi sempre dietro a chi, come il ministro Tria, ci ha sempre messo la faccia e per questo", conclude il parlamentare di FI, "ha dovuto fare spesso brutte figure a Bruxelles". (Com)