Lombardia: Legambiente, cigno nero a Livigno, bandiera verde a Provincia di Bergamo (2)

- Il cigno nero quest'anno va al Comune di Livigno, in provincia di Sondrio, per l'inadeguata e incontrollata programmazione urbanistica che continua a invadere la valle dello Spöl. Il territorio a sud del paese verso il passo della Forcola, isolato e finora salvatosi dall'aggressione urbanistica - fa sapere il comunicato stampa di Legambiente Lombardia - era un'isola di quiete, con una ridotta viabilità, meta ideale per sci alpinisti, fondisti, ciaspolatori, ora gravata dall'insediamento di una pista per la guida di auto su ghiaccio, che richiede centinaia di migliaia di litri di acqua e produce un elevato inquinamento atmosferico e acustico, anche in spregio a quanto prevede il piano acustico che la vorrebbe un'area di quasi silenzio. Dalla stessa zona si levano nella stagione invernale anche gli elicotteri utilizzati per l'Eliski, pratica turistica considerata ovunque aggressiva per gli ambienti d'alta quota, ma che a Livigno ha trovato un suo spazio nell'offerta di una località che evidentemente ambisce a diventare, oltre a un gigantesco duty free anche un parco divertimenti a cielo aperto. L'area è ora soggetta a previsioni urbanistiche per nuovi capannoni, nonostante i ricorsi su un piano attuativo, teoricamente decaduto, che ha concesso l'edificazione di 30mila metri quadrati di terreno in cui nel frattempo si continua ad assistere ad un crescente degrado, dovuto ad accumuli di materiali e mezzi edili, con grossi movimenti terra e sversamenti. (segue) (com)