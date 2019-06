Lombardia: Legambiente, cigno nero a Livigno, bandiera verde a Provincia di Bergamo (3)

- La bandiera nera va anche al Comune di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, per avere patrocinato le attività del Campo Volo Nord in contrasto con tutte le politiche di turismo ecocompatibile e in spregio alle caratteristiche fisico-morfologiche e ambientali dell'area, soggetta a vincoli paesaggistici per l'elevata sensibilità, destinata ad essere cuore del Parco Locale di Costa Volpino per gli elementi della rete ecologica comunale presenti. Si tratta quindi di un ambiente da tutelare a presidio di una naturalità drammaticamente assottigliatasi per la pervasività delle espansioni urbanistiche nella bassa Valle Camonica. Invece l'area viene utilizzata per varie manifestazioni, tra le quali il "Raduno dei Piloti di Montagna", effettuata in data 30 marzo 2019, con la presenza di numerosi aerei che hanno sorvolato costantemente le aree dei comuni vicini e del Lago d'Iseo. La Provincia di Bergamo può, però, vantare l'assegnazione della bandiera verde per il completamento del percorso delle piste ciclabili delle valli. L'ente provinciale, in controtendenza rispetto ai mastodontici progetti di infrastrutture autostradali in atto nella nostra regione, ha realizzato, a partire dal 2005, con interventi progressivi, un'infrastruttura ciclabile di altissimo livello, in gran parte riutilizzando il sedime ferroviario dismesso delle linee che collegavano il capoluogo alle valli Brembana e Seriana. Un percorso suggestivo di circa 100 km che combina le bellezze del paesaggio montano a ridosso dei fiumi Brembo e Serio con il fascino delle antiche gallerie ferroviarie scavate nella roccia. (segue) (com)