Partiti: Silvestri (M5s), Meloni vuole fare politica con soldi tasse cittadini

- Francesco Silvestri, deputato del Movimento cinque stelle, afferma in una nota che "una proposta di legge a firma di Giorgia Meloni e presentata alla Camera, che vuole reintrodurre di fatto il finanziamento pubblico ai partiti, dimostra una sola cosa: Meloni e Fratelli d'Italia vogliono fare politica con i soldi delle tasse dei cittadini. Sembra che la politica faccia finta di non ricordarsi che gli italiani hanno votato a un referendum per abolirli quei finanziamenti", prosegue il parlamentare pentastellato, "e non accetteranno che i politici provino di nuovo a mettere le mani nelle loro tasche, spostando i soldi del 5 per mille dell'Irpef sui loro conti o reintroducendo i rimborsi elettorali. Noi", conclude Silvestri, "non lo permetteremo". (Com)