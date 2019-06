Milano: De Corato, in piazzale Lugano situazione indegna, lunedì scriverò ad autorità competenti

- L'assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ieri sera ha partecipato a Milano al presidio dei cittadini di Piazzale Lugano. "Un momento - spiega in una nota - organizzato dai residenti per protestare rispetto alla sistematica occupazione del piazzale durante il weekend, col parco frequentato in larga parte da parte di cittadini peruviani. Gli abitanti da oltre un anno protestano con Palazzo Marino, dal momento che devono sopportare musica ad alto volume sino a tarda ora, grigliate e il corollario di un parco trasformato in discarica. Fino ad oggi le proteste non sono valse a nulla e niente è cambiato. Oltre a questo triste quadro, bisogna aggiungere che il passaggio tra Piazza Lugano e Monte Ceneri è diventato un dormitorio per vagabondi extracomunitari". "Esiste - ricorda l'assessore - un regolamento del Verde al quale Palazzo Marino ha dedicato molto tempo e nel quale hanno inserito di tutto, persino addirittura articoli per proteggere gli animali, gli insetti e gli alberi autoctoni. C'è anche una parte che vieta barbecue e feste non autorizzate, ma evidentemente questi divieti non sono compatibili con la volontà del centro-sinistra. La parola d'ordine sembra essere non fare nulla contro le comunità sudamericane che occupano i parchi di Milano. È più importante tutelare il diritto alla 'fiesta' dei sudamericani che il diritto alla quiete dei residenti?". "Per risolvere il problema bisogna aumentare le telecamere nel parco di piazza Lugano, prevedere il controllo dinamico dell'area da parte dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della polizia locale", conclude De Corato, facendo sapere che anche oggi parteciperà al presidio dei cittadini e che lunedì scriverà "alle autorità competenti per far cessare questa vergogna che ormai da oltre un anno rovina i fine settimana dei poveri residenti. Una situazione indegna di un contesto civile". (com)