Russia-Turchia: Putin ed Erdogan si incontrano a margine Cica a Dushanbe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno tenuto una breve conversazione a Dushanbe, capitale del Tagikistan, prima dell'inizio della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, secondo cui i due presidenti sono passati nella sala dove si tiene la sessione del vertice, e un paio di minuti dopo si sono incontrati accompagnati dai ministri degli Esteri di Russia e Turchia, rispettivamente Sergej Lavrov e Mevlut Cavusoglu. L'incontro tra i due capi di Stato giunge in un momento particolarmente complesso dello scenario internazionale. In Siria l'offensiva dell'esercito governativo siriano, sostenuto da Mosca, contro la provincia di Idlib rischia di coinvolgere le forze turche che gestiscono l'area demilitarizzata, mentre nel Golfo la tensione è altissima a seguito dell'attacco contro due petroliere nel Mare dell'Oman che rischia di portare ad un'escalation militare tra Iran e Stati Uniti. (segue) (Res)