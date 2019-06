Russia-Turchia: Putin ed Erdogan si incontrano a margine Cica a Dushanbe (2)

- La situazione in Siria, preoccupa anzitutto la Turchia. Lo scorso 13 giugno il ministero della Difesa di Ankara ha denunciato un attacco condotto dalle forze governative siriane sul monte al Zawiya che ha provocato il ferimento di tre militari. Verso il punto d’osservazione turco, il numero 10, sarebbero stati indirizzati ben 35 colpi di mortaio. La Turchia controlla 12 punti di osservazione nella regione, atti a monitorare il rispetto del cessate il fuoco in linea con l’accordo stretto lo scorso settembre da Mosca e Ankara per l’istituzione di una zona demilitarizzata nel nord-ovest della Siria. Durante una conferenza stampa all'aeroporto internazionale Ataturk di Istanbul, il presidente turco Recep Tayyip ha dichiarato che le Forze armate turche risponderanno contro l'esercito siriano in caso di continui attacchi contro i posti di osservazione turchi a Idlib. L'esercito turco attualmente ha 12 punti di osservazione nel nord-ovest della Siria. L'esercito arabo siriano ha accusato i militari turchi di utilizzare questi posti di osservazione per bloccare la loro avanzata nella Siria nord-occidentale. (Res)