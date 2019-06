Iran: Rohani, continueremo a ridurre impegni accordo nucleare in assenza segnali positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran continuerà a ridimensionare la sua conformità agli impegni presi nell’accordo sul nucleare iraniano in assenza di "segnali positivi" da parte degli altri firmatari. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rouhani al quinto summit dei capi di Stato della Conferenza sull’interazione e le misure di confidence building in Asia (Cica) in corso a Dushanbe in Tagikistan. Lo scorso 8 maggio, a un anno dal ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare del 2015, l’Iran ha annunciato la riduzione degli impegni volontari: produzione di uranio arricchito e di acqua pesante. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), l’Iran pur avendo aumentato la produzione di uranio arricchito di acqua pesante è ancora all’interno dei parametri stabiliti dall’accordo sul nucleare. Tuttavia, per l’Agenzia, in caso di un continuo aumento delle scorte l’Iran finirà per violare l’accordo. Secondo i dati dell’Aiea, le riserve di acqua pesante dell’Iran sono cresciute leggermente a 125,2 tonnellate, ma sono ancora al di sotto del massimo consentito di 130 tonnellate, mentre la quantità di uranio arricchito UF6 è salita a 174,1 chilogrammi, molto al di sotto del limite di 300 chilogrammi.(Res)