Roma, contrabbando di gasolio dall'est Europa: sequestrati oltre 30.000 litri di carburante. 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno arrestato 2 persone coinvolte nel contrabbando di prodotto petrolifero e sequestrato oltre 30.000 litri di gasolio proveniente dalla Polonia e un’autocisterna. Denunciato all’autorità giudiziaria un ulteriore soggetto per concorso. Durante un servizio di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, una pattuglia del 3° nucleo operativo metropolitano di Roma, ha notato un’autocisterna, con targa polacca, effettuare manovre sospette, uscendo e rientrando dal Grande raccordo anulare. I finanzieri, insospettiti dalla insolita guida, che avveniva tra l’altro in orario notturno, hanno proseguito con l’attività di pedinamento a distanza, finché non hanno notato il mezzo pesante dirigersi verso un’area di sosta privata, sita nella zona ovest della città. A quel punto, si sono appostati per osservare l’interno del piazzale, rilevando immediatamente i movimenti indaffarati intorno veicolo, subito affiancato da altro autoarticolato. I militari hanno fatto accesso sorprendendo un quarantaseienne di Napoli, che aveva precedentemente facilitato l’ingresso, intento a predisporre la documentazione giustificativa del prodotto petrolifero appena arrivato e ad avviare le operazioni per il trasbordo dello stesso. (segue) (Rer)