Roma, contrabbando di gasolio dall'est Europa: sequestrati oltre 30.000 litri di carburante. 2 arresti (2)

- I preliminari accertamenti, infatti, hanno permesso di rivelare che il prodotto contenuto nell’autobotte non fosse olio lubrificante, come falsamente riportato sui documenti che aveva al seguito l’autista, ma era gasolio di contrabbando destinato al mercato della capitale. Le perquisizioni effettuate all’interno degli automezzi hanno consentito, inoltre, di accertare che tra i due soggetti vi erano stati numerosi contatti telefonici durante tutta la giornata e che l’indirizzo di destinazione del carburante era stato trascritto su alcuni appunti rinvenuti all’interno della cabina di guida. I due, colti in flagranza dai finanzieri durante le operazioni di travaso del carburante, sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale Regina Coeli su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Roma. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro l’autocisterna, contenente gli oltre 30.000 litri di gasolio, e tutta la documentazione rinvenuta. Infine, è stata denunciata per concorso nel reato di contrabbando anche la proprietaria dell’area commerciale. L’attività si inserisce nell’ambito del più ampio dispositivo assicurato dalla guardia di Finanza a tutela dell’economia legale e dei consumatori. (Rer)