Ivrea: visite gratuite al polo Officine H

- La Carovana della Salute arriva a Ivrea, con una giornata di prevenzione, promossa dalla FNP CISL Nazionale e organizzata dalla FNP CISL Piemonte e dalla FNP CISL Torino-Canavese, in collaborazione con l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia Onlus e con il patrocinio del Comune di Ivrea. Il 15 giugno a Ivrea, presso il Polo Formativo Officine H, in Via Monte Navale, sarà possibile effettuare visite, screening e controlli gratuiti, grazie ai medici e alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa: Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia onlus, ADOD - Associazione Donna Oggi e Domani, AIL - Associazione Italiana Leucemie Linfomi e Mielomi, AIOPP - Associazione Infermieristica Ostetricia, AMPLIFON - Ivrea, ANTEAS APS AM Torino Canavese, ANTEAS Torino, Associazione Parkinsoniani del Canavese, Cardioteam Foundation Onlus, CRI - Croce Rossa Italiana, Dementia Friendly, Fondazione Umberto Veronesi, La piazzetta - Associazione Alzheimer, LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, VOLTO - Centro Servizi Volontariato. Secondo studi un italiano su tre vive in città e ciò può comportare seri rischi per la salute, specialmente per le persone più anziane; malattie spesso croniche quali diabete e obesità, tumori e disturbi dell’umore sono ormai all’ordine del giorno e incidono in modo determinante sulla qualità della vita. Per cercare di ovviare a ciò, oltre a uno stile di vita più sano e regolare possibile è consigliabile sottoporsi, periodicamente, a esami di controllo che possono aiutare a preservare un buono stato di salute. Una diagnosi preventiva può infatti permettere sia l’individuazione di patologie asintomatiche sia di intervenire per tempo evitando percorsi di cura invasivi. (segue) (Rpi)