Ivrea: visite gratuite al polo Officine H (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai lavori hanno partecipato Giorgio Bizzarri e Daniela Priante, Segretario Generale e Segretaria Organizzativa Fnp Torino Canavese, Franca Biestro, Coordinatrice Politiche di Genere Fnp Piemonte, e Diego Targhetta, responsabile del Polo Formativo Officine H, oltre ad alcuni medici e rappresentanti delle associazioni che hanno aderito alla Carovana della Salute. “Come Coordinamento Politiche di Genere abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa perché di solito tutto il peso del lavoro di cura ricade sulle donne. E’ importante, invece, che tutti ci rendiamo consapevoli dell’importanza della prevenzione, strumento indispensabile in una società che invecchia sempre più” sono state le parole di Franca Biestro. Daniela Priante ha sottolineato: “E’ un’occasione importante di promozione per la Fnp, che si apre alla cittadinanza per offrire un’opportunità intergenerazionale. Vogliamo inoltre ringraziare tutti i partner dell’iniziativa, perché lavorare in rete con altre associazioni è il modo migliore di rendere un servizio utile al territorio”. “È indispensabile – ha affermato Giuseppe Castronovo, Presidente della IAPB Italia Onlus - che la prevenzione delle patologie causa di cecità e ipovisione, diventi una delle priorità del nostro Sistema Sanitario Nazionale. La IAPB Italia Onlus, che ha al suo interno anche la componente medico scientifica, assolve ai suoi compiti di prevenzione e riabilitazione visiva su tutto il territorio nazionale, attribuiti dalla L.284/1997, in efficace sinergia con il Ministero della Salute e tutte le realtà socio-sanitarie che si occupano di vista”. (Rpi)