Usa-Cina: Trump, "non importa" se Xi accetta l'incontro al summit del G20 di Osaka

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che "non importa" se il presidente cinese Xi Jinping accetta di incontrarlo a margine del vertice del G20 di Osaka, previsto per il 28 e 29 giugno prossimi. "Se si presenta, bene. Se non lo fa, nel frattempo, prendiamo miliardi di dollari al mese", ha dichiarato Trump. "Alla fine, faranno un accordo, perché dovranno farlo. Pagano centinaia di miliardi di dollari (di tariffe)", ha aggiunto il presidente Usa. Trump lunedì scorso ha detto che si aspetta ancora di parlare con l'omologo cinese Xi Jinping al prossimo vertice del G20, minacciando nuove tariffe se non ci sarà una riunione. Secondo Trump l'incontro è stato "programmato" e dovrebbe tenersi. "Sarei sorpreso se non venisse", ha aggiunto Trump. Successivamente Pechino ha però smentito che sia stato pianificato un incontro a margine del G20 di Osaka. (segue) (Was)