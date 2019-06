M5s: blog delle Stelle, Meloni come Pd, vuole reintrodurre finanziamento pubblico partiti

- Il Movimento cinque stelle scrive, in un post pubblicato sul blog delle Stelle, che "non c'è nulla da fare, è più forte di loro: i partiti vogliono intascare a tutti i costi i soldi delle tasse dei cittadini. Non solo il Partito democratico, ma anche Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per reintrodurre il finanziamento pubblico. Un altro scandalo assoluto. Hanno fatto tutta la campagna elettorale dicendo di essere dalla parte dei cittadini ed ora vorrebbero presentare un conto salatissimo. Il partito di Giorgia Meloni", si legge nel post, "la quale ha firmato l'iniziativa parlamentare, ha depositato alla Camera la proposta di legge n. 325 sulle 'norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica e di finanziamento dei partiti politici'. Quando si tratta di prelevare soldi dalle tasche dei cittadini per depositarli sui propri conti in banca, i partiti sono tutti uguali: la Meloni è esattamente come Zanda, Fratelli d'Italia come il Pd. Sono senza vergogna. Gli italiani hanno votato contro il finanziamento pubblico con un referendum, ma la Meloni, Zanda, Zingaretti non ci vedono e non ci sentono. Chiacchierano tanto di diritti degli italiani", continua il post, "ma le uniche proposte che fanno sono quelle per mettersi i soldi in tasca. La proposta depositata al Senato dal Pd prevede un gruzzolo da 90 milioni dei soldi dei cittadini che i partiti possono spartirsi per finanziarsi le campagne elettorali, viaggi, alberghi, leasing delle auto. La proposta della Meloni darebbe la possibilità ai partiti di beneficiare dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali (eliminati solo 5 anni fa), di accedere alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e alle altre risorse pubbliche", è scritto nel post, "comunque destinate alla politica". (segue) (Rin)