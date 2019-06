M5s: blog delle Stelle, Meloni come Pd, vuole reintrodurre finanziamento pubblico partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il post sul blog delle Stelle chiede, poi, "vi ricordate della proposta di Luigi Zanda per aumentare gli stipendi dei parlamentari italiani equiparandoli a quelli europei (il compenso mensile è di 8mila euro lordi, ovvero 6250 netti, a cui aggiungere 304 euro al giorno di diaria e 4mila 299 euro per le spese generali; nel complesso, calcolando anche altri vantaggi, un parlamentare europeo guadagna tra i 16mila e i 19mila euro al mese), proposta ritirata grazie alle nostre pressioni? Il tesoriere di Zingaretti ha annunciato durante un convegno alla Sapienza che ripresenterà la legge vergogna (che intende riportare in vita anche i vitalizi che abbiamo abolito), spiegando di averla ritirata solo perché il Pd era in campagna elettorale. Ci vuole davvero un bel coraggio. Zanda, Meloni, Rampelli, La Russa, Zingaretti", aggiunge il post, "ricordatevi questi nomi. Vogliono i vostri soldi e non molleranno. Con il Movimento cinque stelle al governo queste proposte oscene non passeranno mai". (Rin)