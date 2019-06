Roma: Gregori (Pd), città al collasso e derisa dal mondo intero. Raggi si dimetta (2)

- "Le partecipate - prosegue ancora - a partire da Roma Metropolitane che vede il licenziamento di 45 lavoratori, come conseguenza dell’assenza di indirizzo di Roma Capitale e quindi del blocco di attuazioni e progettazioni, è la fotografia dello stato di salute, grazie alla incompetenza della giunta, di tutte le partecipate comunali. I rifiuti che continuano ad invadere le strade con una possibile epidemia sanitaria e l’amministrazione continua a fare annunci su Ama e impianti, invece di strutturare un piano strategico, dei rifiuti, che vada a chiudere il ciclo degli stessi in città e non a continuare a buttare i soldi dei romani. Per non parlare delle mense scolastiche dove si è raggiunto il massimo dell’inefficienza di questa amministrazione. C’è bisogno di un cambio di passo, lo abbiamo visto anche da come la Raggi ha gestito il decreto così detto salva Roma, dove anche con un governo amico non è riuscita a tutelare gli interessi dei suoi cittadini. Roma non è una questione solo romana e c’è necessità che il suo rilancio sia gestito a livello nazionale, affinché il suo ruolo torni strategico nel l’identità del paese e nella sua piattaforma economica. Per fare questo occorre unire le forze, occorre ascoltarsi e confrontarsi e soprattutto agire subito. La Raggi faccia ciò che i cittadini da tempo le chiedono, lo faccia per il bene di Roma, si dimetta". (Com)