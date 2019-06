Moldova: Usa salutano con favore cambiamenti democratici nel paese

- Gli Stati Uniti si congratulano per l'annuncio da parte del governo guidato dal Partito democratico della Moldova (Pdm) di avere rassegnato le dimissioni lasciando il paesso a favore del nuovo esecutivo del primo ministro Maia Sandu e della coalizione formata dal Parlamento “democraticamente eletto”. E' quanto si legge in una dichiarazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, in cui le autorità Washington si dicono soddisfatte che sia la nuova coalizione che il precedente governo si sono impegnati in un pacifico trasferimento di potere che riflette la volontà del popolo della Moldova e chiede moderazione durante questo periodo di transizione. "Gli Stati Uniti continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi in Moldova e rimarranno impegnati a lavorare con tutti i cittadini moldavi che stanno costruendo un futuro più prospero e più democratico”, si afferma nella dichiarazione del Dipartimento di Stato Usa. (segue) (Moc)