Moldova: Usa salutano con favore cambiamenti democratici nel paese (2)

- Il Partito democratico della Moldova (Pdm) ha deciso ieri di avallare la formazione del nuovo governo formato dal Partito socialista (Psmr) e dal Blocco politico Acum. Lo ha annunciato il vicepresidente del Pdm, Vladimir Cebotari. "Questo è l'unico modo legale attraverso cui ciò si può fare nella situazione giuridica in cui ci troviamo. Tutti i ministri si dimetteranno oggi. La nostra decisione è politicamente efficace e sarà un chiaro segnale che il Pd non resta attaccato al potere, cosa che stiamo dicendo da diversi giorni. Ma la nostra decisione non risolverà il problema del blocco politico e istituzionale nel paese", ha affermato Cebotari. "Data la situazione attuale, abbiamo deciso di ritirarci attraverso le dimissioni dell'esecutivo guidato dal primo ministro Pavel Filip", ha aggiunto Cebotari secondo cui nel paese si arriverà lo stesso a elezioni anticipate "prima o poi". (segue) (Moc)