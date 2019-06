Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi ad evoluzione diurna sui rilievi, in pianura prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali isolati rovesci su Alpi e Prealpi. Minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 31 °C. (Rem)