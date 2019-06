Giustizia: Giro (FI) su Csm, nomine come gioco soldatini, che orrore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, interviene sul caos Procure, che coinvolge il Consiglio superiore della magistratura (Csm), e scrive in una nota di aver "letto i testi delle intercettazioni fra Palamara e Lotti: rabbrividisco. Se solo lo avessimo fatto noi ci avrebbero messi al rogo. Lotti? C'è chi ha scritto in passato di lui e di Renzi che rappresentavano la politica del biliardino. Immagine azzeccata. Ciò che stupisce in questa vicenda è la disinvoltura del potere che trattava le nomine nella giustizia (ma anche nelle grandi e grandissime aziende pubbliche e nelle banche)", conclude il parlamentare, "come il gioco dei soldatini. Che orrore". (Com)