Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé e la vicepresidente Beatrice Uguccioni partecipano all'incontro dal titolo "Le nuove frontiere dell'economia circolare", evento promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano e da Montabone editore in cui si confronteranno artisti della matericità tessile, esperti dell’industria tessile e della moda, operatori dell’economia circolare.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (dalle 10 alle 13)L’assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, cittadinanza attiva e Open data) partecipa al convegno "Milano, la riscoperta dell'acqua: da Leonardo a oggi", che conclude il Ciclo "Milano città d'acque" organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con la Fondazione Perini e con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.Acquario Civico - Sala Vitman, viale Gadio 2 (ore 10.00)Gli assessori Pierfrancesco Maran (Verde) e Pierfrancesco Majorino (Politiche Sociali) intervengono all'inaugurazione del nuovo parco giochi accessibile di Villa Finzi. L'intervento fa parte del progetto Gioco al Centro - Parchi Gioco per tutti realizzato in collaborazione con Fondazione di Comunità Milano. Oltre agli assessori partecipano il vice presidente di Fondazione di Comunità Milano Carlo Marchetti, la delegata del sindaco alle Politiche sull'Accessibilità Lisa Noja, la presidente della Commissione Politiche Sociali e Servizi per la salute Angelica Vasile, il presidente del Municipio 2 Samuele Piscina, la presidente di L'abilità Onlus Laura Borghetto, il presidente nazionale UILDM Marco Rasconi, la presidente di ANFFAS Rossella Collina, il vice presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Franco Lisi, la presidente di Intercampus e Consigliere Fondazione di Comunità Milano Carlotta Moratti e il direttore clienti di Esselunga Roberto Selva.Via Sant'Erlembaldo (ore 11.00)Festa di fine anno sociale della fondazione Franco Verga C.O.I. dal titolo “Percorsi di Inte(g)razione”. Intervengono il presidente Fondazione Franco Verga Lino Duilio, la vicepresidente Consiglio Comunale di Milano Beatrice Uguccioni, il direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, il direttore di Croce Rossa Italiana Comitato di Milano Monica Simeone.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (dalle 15.00 alle 18.15)REGIONEL’assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, partecipa alla manifestazione indetta dai residenti di Cassano d’Adda mobilitati per chiedere la fine dei lavori e l’apertura della tangenzialeCassano d’Adda, piazza Garibaldi (ore 10.00) (Rem)