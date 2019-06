Sanità: Sileri (M5s), legge 180 va applicata sul serio

- Il presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, del Movimento cinque stelle, intervenendo alla Conferenza nazionale per la salute mentale, ha affermato che "grazie alla legge 180 l'Italia è considerata dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità, ndr) il paese che dispone della legislazione più rispettosa dei diritti delle persone con disturbi mentali. Ma non è sufficiente perché nel mentre cambiano le esigenze. Cambia la società, cambiano le necessità qualitative e quantitative di queste persone. Non cambiano, però, i nostri doveri e per mettere in pratica i principi e gli obiettivi della legge 180", ha aggiunto il parlamentare pentastellato, "serve oggi un rilancio che parta dalla riqualificazione dei servizi di salute mentale e, più in generale, delle politiche sanitarie e sociali, insieme a una ripresa della battaglia culturale per sradicare lo stigma, che associa pericolosità e follia, emarginando e discriminando le persone con disturbi mentali e i loro familiari". (segue) (Rin)