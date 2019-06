Sanità: Sileri (M5s), legge 180 va applicata sul serio (2)

- Sileri ha, poi, osservato che "da medico, mi fa male sapere che in paesi ad alto reddito il 35-50% delle persone con disturbi mentali non riceve alcun trattamento, che possa esistere una lacuna diagnostica e di trattamento e che spesso questa interessi le fasce più fragili della nostra società: i giovani e gli anziani. Allora, bisogna inserire nella griglia dei Lea (Livelli essenziali di assistenza, ndr) strumenti per valutare anche i percorsi di salute mentale sul territorio, e non solo in ospedale, e intervenire sugli Opg (Ospedali psichiatrici giudiziari, ndr). La legge del 2014 in questo senso non basta: servono progetti di cura e riabilitazione individuali alternativi alla detenzione, considerando le Residenze per esecuzione misure di sicurezza (Rems) un'extrema ratio: percorsi ed alternative", ha concluso il senatore del M5s, "che possano ridurre le persone inviate nelle Rems, già ingolfate per mancanza quindi di posti". (Rin)