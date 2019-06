Cina: presidente Xi chiede sviluppo sicurezza regionale

- Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato i paesi asiatici e i loro partner a sviluppare una sicurezza comune, completa, cooperativa e sostenibile, nel suo intervento al forum intergovernativo Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia (Cica), che si tiene oggi in Tagikistan. La Cica è un forum che comprende 29 stati membri e che punta a promuovere la cooperazione per la pace, la sicurezza e la stabilità in Asia, con una strategia che mette in stretto collegamento la sicurezza con iniziative di interazione a beneficio dei piccoli e grandi paesi della regione. (Cip)