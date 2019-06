Hong Kong: leader Lam, sospeso voto su provvedimento sulle estradizioni

- La leader di Hong Kong, Carrie Lam, ha promesso oggi di sospendere a tempo indeterminato il voto sul controverso disegno di legge sull'estradizione, in seguito alle proteste di massa di questa settimana. Lam ha detto in una conferenza stampa che non aveva "nessuna intenzione" di fissare una scadenza per il rinvio, sottolineando l'importanza di una maggiore comunicazione tra sostenitori e manifestanti contro un disegno di legge per consentire il trasferimento di fuggitivi nella Cina continentale. I legislatori di Hong Kong avevano programmato di votare la legge giovedì prossimo. Mercoledì scorso sono scoppiati scontri violenti tra polizia e persone che protestavano contro l'emendamento della legge, che secondo loro aumenterebbe l'influenza cinese a scapito della libertà sul territorio. (segue) (Cip)