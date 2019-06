Hong Kong: leader Lam, sospeso voto su provvedimento sulle estradizioni (2)

- La Polizia di Hong Kong ha riferito il 13 giugno di aver arrestato 11 persone dopo gli scontri che tra manifestanti e forze dell’ordine dei due giorni precedenti, segnati da proteste di massa contro un disegno di legge sulle estradizioni allo studio del Consiglio legislativo di quel paese. Nel frattempo, Il Consiglio ha annunciato di aver cancellato la sessione di oggi per la discussione del controverso provvedimento, cedendo così al terzo rinvio in altrettanti giorni. Le autorità restano in stato di massima allerta attorno alla sede del parlamento e delle principali istituzioni della città; secondo la Polizia, gli scontri di mercoledì hanno causato 22 feriti tra le forze dell’ordine. La Polizia ha anche giustificato l’impiego della forza contro i manifestanti, citando l’esigenza di mantenere “la pace” e “l’ordine” pubblici. Il 13 giugno circa 500 manifestanti si sono riuniti ed hanno affrontato gli agenti che tentavano di impedire una nuova protesta. (Cip)