Sociale: martedì "L'orto solidale", oltre 50 bimbi dalle occupazioni e baraccopoli "a tu per tu" con agricoltura biologica e animali

- Martedì prossimo, 18 giugno 2019, dalle ore 10:30, presso l'Isola solidale, in via Ardeatina, 930, a Roma si terrà l'iniziativa "L'orto solidale" grazie al quale oltre 50 bambini provenienti dalle baraccopoli e dalle occupazioni di Roma potranno avvicinarsi al mondo dell'agricoltura biologica e conoscere gli animali da cortile. I piccoli in questi giorni stanno prendendo parte al campo estivo "Bambini al centro", presso via Columella, promosso dall'associazione Medicina solidale e dal Centro oratori romani con il sostegno di McDonald's e Comunità e Servizi srl. L'Isola Solidale da oltre 50 anni a Roma accoglie i detenuti (grazie alle leggi 266/91, 460/97 e 328/2000) che hanno commesso reati per i quali sono state condannate, che si trovano agli arresti domiciliari, in permesso premio o che, giunte a fine pena, si ritrovano prive di riferimenti familiari e in stato di difficoltà economica. L'attività legata al mondo dell'agricoltura è uno degli strumenti per l'integrazione e la riabilitazione sociale. Ad accogliere i bambini: Alessandro Pinna, presidente dell'Isola Solidale, Lucia Ercoli, direttore dell'associazione Medicina Solidale e David Lo Bascio, presidente del Centro oratori romani.(Rer)