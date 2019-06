Ue: Brunetta (FI), vuole subito manovra correttiva da 10 miliardi

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, scrive in una nota che "il governo ha soltanto 6 giorni di tempo per spiegare all'Europa dove troverà i 10 miliardi di euro richiesti da Bruxelles per adempiere agli obiettivi di deficit che non ha rispettato nel 2018 e non rispetterà nel 2019, per effetto dei 7 miliardi di buco di deficit lasciato nel 2018 e di quello da 3,5 miliardi che verrà lasciato nel 2019. Altrimenti", continua il parlamentare, "la procedura d'infrazione per debito eccessivo verrà approvata durante la riunione Ecofin del prossimo 9 luglio. Come dichiarato dal vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis e dal commissario per gli Affari finanziari Pierre Moscovici, infatti, la Commissione non vuole sentire più promesse, leggere lettere di spiegazioni o nuove previsioni sui conti pubblici che lasciano il tempo che trovano. Vuole", conclude Brunetta, "una manovra correttiva da 10 miliardi. E subito". (Com)