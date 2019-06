Libia: Lna annuncia uccisione 12 miliziani Stato islamico nel sud della Libia

- L'Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar, ha annunciato che le sue forze hanno condotto un attacco a sorpresa contro militanti dello Stato islamico nell'area montuosa di Haruj, nel sud della Libia, sottolineando l'uccisione di 12 miliziani. Nell’attacco l’Lna ha anche distrutto 6 veicoli utilizzati per compiere azioni terroristiche. In una nota, le forze di Haftar hanno sottolineato che i militanti dello Stato islamico hanno reso l’area montuosa di Haruj un loro rifugio e punto di partenza per gli attacchi terroristici condotti in questi mesi nelle città di Al Fuqaha, Taraghin e Ghadduwah.(Lit)