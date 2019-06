Città metropolitana Roma: controlli Cc su territorio, arrestati due spacciatori a Monterotondo e Fiano Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 37enne di Fonte Nuova, già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanza stupefacente. I militari, impegnati in mirati servizi di contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti, in via delle Mimose, hanno bloccato l’uomo, dopo che lo stesso aveva ceduto una dose di cocaina ad un giovane del posto, in cambio di denaro contante. Il 37enne è stato arrestato e su disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli è stato accompagnato presso la sua abitazione al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Nell’ambito delle medesime attività di contrasto alle droghe, i carabinieri della stazione di Fiano Romano hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne del posto, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Dopo aver notato un anomalo andirivieni di giovani da un’abitazione di via dello Sport, i militari hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo in una fessura del muro di cinta dell’immobile oltre 100 grammi di hashish e alcune dosi di cocaina, nonché materiale per il confezionamento e lo spaccio di stupefacente. Il giovane, proprietario della villetta, è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria di Rieti è stato tradotto presso la sua abitazione al regime dei domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. (Rer)