Cipro-Turchia: dai paesi sponda sud dell’Ue sostegno a Nicosia su Zee

- I leader di Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna hanno espresso il loro sostegno a Cipro nel condurre attività esplorative nella sua Zona economica esclusiva (Zee) e invitato la Turchia a rispettare il diritto internazionale e i principi delle relazioni di buon vicinato. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene “Kathimerini”, i capi di Stato e di governo riuniti ieri a Malta per il sesto Vertice informale dei capi di Stato e di governo dei sette paesi meridionali dell’Unione europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia e Cipro), tenutosi ieri a La Valletta, hanno espresso il loro rammarico per la mancata risposta della Turchia alle richieste dell'Unione europea in merito alle sue operazioni continue nel Mediterraneo orientale e alle sue azioni nell’Egeo. I leader dei sette paesi hanno inviato, nella loro dichiarazione congiunta, l'Unione europea a continuare a lavorare sulla questione e ad esplorare la possibilità di adottare misure contro la Turchia nel caso in cui Ankara non risponda ai richiami. (segue) (Gra)