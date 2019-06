Kosovo: presidente Thaci, Spagna riconosca nostra indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha ricordato che il Kosovo è interessato ad arrivare alla riconciliazione con la Serbia. Nel suo discorso in piazza Skanderbeg a Pristina, in occasione del 20mo anniversario dell'ingresso delle truppe Nato in Kosovo alla fine del conflitto nei Balcani nel 1999, Haradinaj ha affermato che "la pace è fatta dai più forti". "Il nostro popolo vuole la riconciliazione con la Serbia", ha detto il premier kosovaro invitando il presidente serbo Aleksandar Vucic a "riconoscere il Kosovo nei suoi confini attuali". "Dovremmo concentrarci sulla creazione di nuovi posti di lavoro e sulla lotta alla corruzione nei nostri paesi", ha auspicato Haradinaj dicendosi pronto ad un accordo con Belgrado. (segue) (Kop)