Kosovo-Usa: siglato protocollo per accordo su estradizione

- Il ministro della Giustizia kosovaro Abelard Tahiri e il vice assistente del segretario di Stato Usa Matthew Palmer hanno siglato a Pristina un protocollo per un accordo sull'estradizione. Tahiri ha salutato questa firma come "una mossa storica" e come un "nuovo livello nei rapporti bilaterali" tra Kosovo e Stati Uniti. Secondo il ministro della Giustizia kosovaro, questo nuovo trattato riflette "la nuova realtà dei Balcani" e rafforza lo Stato di diritto nell'area. "I nostri sforzi senza sosta continueranno per il rafforzamento dello Stato di diritto e per raggiungere una giustizia che corrisponda ad un paese moderno e funzionale", ha scritto Tahiri su Facebook. (Kop)