Business news: ministro Finanze croato, esiste spazio di manovra per ulteriore calo dei tassi di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Croazia è attualmente presente spazio di manovra per abbassare ulteriormente i tassi di interesse. Lo ha detto il ministro delle Finanze di Zagabria Zdravko Maric in una dichiarazione riportata dal sito del quotidiano "Jutarnji list". Maric ha affermato che il recente aumento del rating finanziario croato da parte dell'agenzia "Fitch" "comporta l'abbassamento dei tassi e una maggiore concorrenzialità dell'economia, dato che cala anche il rischio calcolato nei confronti del paese, ma anche delle compagnie". Maric ha detto che "con i risparmi dovuti all'abbassamento dei tassi rimane più denaro per investire e per spendere, ma io dirò che esiste un ulteriore spazio di manovra per la contrazione degli interessi". (Zac)