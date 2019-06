Business news: Albania, Commissione economia approva accordo doppia imposizione fiscale con Arabia Saudita

- La Commissione economia e finanze del parlamento albanese ha discusso e approvato il progetto di legge relativo all'accordo tra Albania e Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione fiscale e la prevenzione dell'evasione per le imposte sul reddito e sul capitale. Lo riferisce l’agenzia di stampa albanese “Ata”. Il progetto è stato presentato dal direttore generale delle politiche macroeconomiche e degli affari fiscali presso il ministero delle Finanze e dell'Economia, Niko Lera. L'accordo crea una base giuridica completa per il trattamento fiscale di persone o entità legali albanesi o saudite, che gestiscono un'impresa o altro reddito soggetto alla legislazione fiscale di entrambi gli stati. L'accordo prevede inoltre uno scambio di informazioni per prevenire l'evasione fiscale di entità che versano tasse in entrambi i paesi. (Alt)