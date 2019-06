Business news: Romania, investimenti esteri calati del 17 per cento nei primi quattro mesi dell'anno

- Nei primi quattro mesi dell'anno gli investimenti diretti esteri in Romania sono diminuiti di circa il 17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, arrivando a 1,323 miliardi di euro. Lo riferisce la Banca nazionale romena (Bnr) con un comunicato. "Gli investimenti diretti dei non residenti in Romania sono stati pari a 1,323 miliardi di euro, di cui le partecipazioni a capitale (compresi gli utili reinvestiti) hanno raggiunto 938 milioni di euro, mentre i crediti infragruppo hanno registrato il valore netto di 385 milioni di euro", si legge nel comunicato. Il numero di aziende di proprietà straniera di recente costituzione è aumentato nei primi quattro mesi di quest'anno del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, arrivando a 1.965 unità. Le 1.965 nuove società avevano un capitale sottoscritto di oltre 4,873 milioni di dollari. Il 30 aprile 2019, in Romania c'erano 223.299 società con partecipazione straniera al capitale, la maggior parte, 47.441, con capitale italiano, ma la quota maggiore del capitale azionario è rappresentata dalle società olandesi, ossia 12,868 miliardi di dollari, in 5.302 aziende. (Rob)