Torino: a Palazzo Madama "Le piante del Principe"

- Oggi, sabato 15 giugno 2019, dalle 10.00 alle 18.00 il Giardino della Principessa di Palazzo Madama di Torino diventa teatro della manifestazione Le piante del Principe: vita, arte e mestieri nel giardino di Ludovico di Savoia–Acaia. La giornata è dedicata al Medioevo: il giardino sarà popolato da personaggi in abiti medievali, a disposizione dei visitatori per approfondire temi di salute e alimentazione, in un viaggio indietro nel tempo sino ai primi anni del 1400. Si parlerà di erbe tintorie, medicina medievale, alimentazione nobile e contadina dei primi anni del XV secolo. Un’occasione per riscoprire la vita quotidiana nel Piemonte medievale tra corti, città e campagne. I visitatori potranno passeggiare liberamente per il giardino e approfondire con i figuranti in abito storico strumenti e tecniche, utilizzati all’epoca, per svolgere diversi mestieri come quello del tintore, del cacciatore e del cuoco. (segue) (Rpi)