Torino: a Palazzo Madama "Le piante del Principe" (2)

- Il giardino della Principessa di Palazzo Madama è realmente esistito in epoca medievale come lo vediamo oggi: risalgono infatti al 1402 i primi documenti che registrano le spese di ingrandimento del Castello di Torino, sotto Ludovico Principe d’Acaia (1402-1418). Queste fonti sono state utilizzate per ricostruire il giardino con i suoi vari ambienti: l’orto, il bosco, il frutteto e il Giardino del Principe Ludovico. Alle ore 16.00 il curatore botanico della Fondazione Torino Musei Edoardo Santoro illustrerà ai visitatori le principali piante storiche qui coltivate: tessili e tintorie, aromatiche e alimentari. L’evento è organizzato da Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica con la partecipazione dell’Associazione Culturale Speculum Historiae di Torino, nata nel 2009 con lo scopo di studiare e divulgare la storia del Piemonte medievale, tramite i mezzi della ricostruzione storica, del living history e dell’archeologia esperienziale. Costo: € 5 biglietto di ingresso al giardino (gratuito Abbonati Musei), comprensivo della partecipazione all’evento, che si svolgerà anche in caso di maltempo. (Rpi)