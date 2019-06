Usa: Camera di commercio ribadisce opposizione a dazi sulle importazioni cinesi

- La Camera di Commercio degli Stati Uniti ha ribadito l'opposizione alla decisione della Casa Bianca di imporre ulteriori dazi su prodotti importati dalla Cina. "Le tariffe sulle esportazioni cinesi infliggono un danno a consumatori, agricoltori, allevatori e imprese", ha detto Myron Brilliant, vicepresidente e direttore degli affari internazionali presso la Camera di Commercio. "Le tariffe proposte sono per ulteriori 300 miliardi di dollari sulle importazioni cinesi provocherebbero danni", ha aggiunto Brilliant, che ha suggerito una discussione nella prossima riunione del G20 a Osaka per negoziati, con l'obiettivo di raggiungere un accordo. (Was)